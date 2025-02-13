الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية

فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

وأعربت المحكمة الجنائية الدولية، عن أسفها العميق لقرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، كريم خان، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان.

تحقيق العدالة

وأضافت المحكمة في بيان رسمي أنها ستواصل عملها في تحقيق العدالة لصالح ملايين الضحايا الأبرياء، رغم التحديات التي قد تطرأ نتيجة لهذه العقوبات.

وصرحت المحكمة: "إننا نؤكد التزامنا الثابت بتطبيق ولايتنا القضائية بشكل مستقل، بعيداً عن أي تدخلات خارجية، وسنستمر في سعينا لتحقيق العدالة دون تراجع."