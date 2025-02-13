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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة الزمالك الجديدة تقترب من الظهور أمام بتروجت

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

يستعد نادي الزمالك لمواجهة بتروجيت مساء الأحد القادم على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وحسبما أفادت مصادر مقربة من نادي الزمالك، فإن المؤشرات تشير إلي اقتراب  الدفع باللاعب التونسي أحمد الجفالي، الصفقة الجديدة للنادي، في التشكيل الأساسي للزمالك أمام بتروجيت الأحد المقبل.

 

يواجه الزمالك أزمة في مركز الجناح بسبب غياب مصطفى شلبي ورحيل البولندي كونراد ميشالاك، مما قد يدفع الجهاز الفني إلى التفكير في الاعتماد على الجفالي لتعويض هذا النقص. 

ويُعتبر الجفالي أحد الخيارات التي ينتظر منها جمهور الزمالك الكثير، حيث يعلم جيدًا قدراته وإمكانياته الفنية التي يمكن أن تضيف قيمة للفريق.

استعدادات الزمالك  لمواجهة بتروجيت:

يعمل الجهاز الفني للزمالك على تهيئة اللاعبين للمباراة القادمة، مع التركيز على تعزيز خط الهجوم الذي يعاني من بعض المشكلات بسبب الإصابات والغيابات. ويأتي الدفع بالجفالي كحل استراتيجي لتعويض النقص في مركز الجناح، خاصة في ظل حاجة الفريق لتحقيق الفوز لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

موقف الجفالي:

أصبح أحمد الجفالي قريبًا من الظهور مع الفريق الأول للزمالك، حيث يرى الجهاز الفني أن اللاعب التونسي يتمتع بالمهارات اللازمة للمساهمة في تحقيق النتائج الإيجابية. ومن المتوقع أن يلعب الجفالي دورًا مهمًا في المباراة القادمة، سواء كأساسي أو كبديل.

الزمالك بتروجيت الجفالي

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