شقيق إنجي مراد يكشف عن وصيتها الأخيرة قبل رحيلها

كشف شقيق الفنانة إنجي مراد عن وصيتها الأخيرة قبل رحيلها الصادم منذ أيام بعد ولادة ابنها علي الذي لحق بها خلال ساعات.

وقال شقيق إنجي مراد إنها أصيبت بارتفاع في درجة الحرارة ونتج عنه التهابات في الرئة ونقلت إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتها.

وأشار شقيق إنجي مراد إلى أنها دخلت في غيبوبة لمدة أسبوعين، وحين وصلت الشهر السابع في حملها اتخذ الأطباء قرارهم بولادة الجنين.

وتحدث شقيق إنجي مراد عن وصيتها الأخيرة، وهي رعاية ابنتها والحرص على صحتها وإطعامها.

وشيعت جنازة الفنانة السورية إنجي مراد في دمشق، ودفنت في مقبرة الدحداح.

وحرصت عائلة إنجي مراد ومحبوها على المشاركة في مشهد وداعها، وتقديم التعازي لأسرتها وزوجها.





الفنانة الشابة الراحلة إنجي مراد توفيت بعد معاناة مع مرض طارئ دخلت بسببه المستشفى، في الأيام الماضية، وتوفيت وهي تضع طفلها بحسب ما نشرته والدتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام كانت إنجي مراد قد نشرت على حسابها منشور قالت فيه: "أنا عم أحتضر سامحوني"، وذلك بعد إصابتها بتسمم جراء الحمل.

إنجي مراد هي ممثلة سورية ولدت في دمشق 1992، ولديها ابنة واحدة فقط، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرح، ثم بدأت مشوارها الفني عام 2008،.



كما أعلن سامر حقي زوج الفنانة السورية الراحلة إنجي مراد، وفاة مولودها الذي أطلق عليه اسم "علي" بعد ساعات قليلة من وفاتها.