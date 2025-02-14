أخبار أسوان.. أمسية دينية للاحتفال بليلة النصف من شعبان.. ومتابعة 10 مشروعات لتحسين مياه الشرب

شهدت محافظة أسوان على مدار أمس الخميس، تضمنت فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث، وغيرها من الأخبار.

اصطفاف المعدات ومعسكر الإيواء ضمن مشروع التدريب العملى المشترك بمدينة أسوان الجديدة

ألتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمهندس ممدوح رسلان برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وتناول اللقاء متابعة المشروعات العاجلة الجارى تنفيذها بالمناطق الساخنة بإجمالى 10 مشروعات والتى أعلن عنها الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أثناء زيارته للمحافظة فى يناير الماضى.

محافظ أسوان يتابع مشروعات المياه والصرف العاجلة بالمناطق الساخنة

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل ، وأيضاً الجهات المختصة لإستكمال سلسلة الحملات الهادفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 25 ، والتى وصلت حتى الآن إلى إزالة 22 حالة تعد بمساحة 13 ألفا و 591 م2.

إزالة 22 حالة تعد بمساحة13 ألفا و591 م2 ضمن المرحلة الأولى للموجة الـ25 بأسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم 6 مأموريات للرقم القومى استهدفت إصدار بطاقات شخصية لـ 471 سيدة وفتاة بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك فى إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين .



القومي للمرأة بأسوان ينظم 6 مأموريات لاستخراج بطاقات شخصية لـ471 سيدة

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الأمسية الدينية والاحتفال بليلة النصف من شعبان والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد النصر.

محافظ أسوان يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان