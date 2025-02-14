تونس: ندعم موقف مصر.. ونحرص على إنجاح القمة العربية الطارئة

أكد كاتب الدولة لدى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عيَّاد، دعم بلاده الكامل لموقف مصر، وحرصها على إنجاح القمة العربية الطارئة ومختلف الجهود التي تهدف للحفاظ على الحقوق الفلسطينية والعربية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير باسم حسن، سفير مصر لدى تونس مع المسئول التونسي بمقر وزارة الخارجية، حيث استعرض الجانبان تطابق مواقف البلدين إزاء رفض الأفكار الخاصة بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأية مساعي من شأنها محاولة تصفية القضية الفلسطينية، مع التشديد على ضرورة تماسك ووحدة المواقف العربية في المرحلة الحالية، والعمل على الحفاظ على اتفاق الهدنة والإسراع بجهود إعادة الإعمار.

في هذا السياق، أعرب السفير المصري عن تقدير مصر البالغ لمواقف تونس، والبيان القوي الذي أصدرته وزارة الخارجية التونسية يوم 11 فبراير الجاري للتضامن مع مصر والسعودية والأردن وتأكيد ثوابت الموقف التونسي والعربي تجاه الحقوق الفلسطينية.

كما استعرض الجهود والاتصالات الجارية لعقد القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر، وما ستمثله المشاركة فيها من فرصة لإثبات مستوى تماسك ووحدة المواقف العربية.

وناقش الجانبان أبرز الاستحقاقات الثنائية المخططة لعام 2025، وحرص البلدين على النهوض بمستويات التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي بالشكل الذي يتوازى مع العلاقات السياسية شديدة التميز بين البلدين وقيادتهما.

