بيتاجر فى المخدرات.. تفاصيل شكوى سيدة من زوجها بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إستغاثة سيدة لقيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب مما دعاها لترك مسكنهما.

بالفحص أمكن تحديد السيدة المعنية بمقطع الفيديو (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) وبرفقتها أحد أطفالها ، وقررت بتضررها من زوجها (سائق "توك توك" - "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة) لقيامه عقب خروجه من محبسه بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة وكذا الإتجار في المواد المخدرة فقامت على إثر ذلك بترك المنزل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوج (المشكو فـى حقه) ، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الأيس – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات بينهما وأقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





