فجر السعيد من التريند إلى السـ..جن.. إيه الحكاية؟

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمًا بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتها بتهمة إذاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى شبكة المعلوماتية، فيما تم تبرئتها من تهمة الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.



وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد حركت شكوى ضد السعيد، متهمة إياها بإلحاق الضرر بمصالح البلاد ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، بعدما زعمت أن الكويت تعتزم التطبيع مع إسرائيل.



من جانبها، أنكرت السعيد التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها لم تدعُ إلى التطبيع، بل ذكرت أنها ستزور إسرائيل في حال طبّعت الكويت رسميًا.



وتعد فجر السعيد من الشخصيات الإعلامية البارزة في الكويت، حيث تعمل ككاتبة ومنتجة وصاحبة قناة “سكوب”، واشتهرت بآرائها الجريئة وتصريحاتها المثيرة للجدل ومن المتوقع أن يتم الطعن على الحكم خلال الفترة المقبلة.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/EcCpCMykm7A