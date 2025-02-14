سائق يطلق النار على جاره بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج واقعة اعتداء بالسلاح الناري، حيث أصيب عامل يُدعى إبراهيم ا. ا. ح، 37 عامًا، بطلق ناري في الذراع الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى طما المركزي لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوصول المصاب إلى المستشفى.

وبالانتقال والفحص، أفاد المصاب بأن جاره الحسيني ه. ا. ا، 45 عامًا، سائق، أطلق عليه عيارًا ناريًا من سلاح كان بحوزته، ما أدى إلى إصابته، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.