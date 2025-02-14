هل يجوز قضاء صيام رمضان في النصف الثاني من شعبان؟ المفتي يجيب

قال فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، رداً على سؤال، "هل يجوز قضاء الأيام الماضية التي كان بالمفترض الصيام بها في اخر شهر شعبان"، أجاب المفتي: "نعم.. طالما أن الانسان عليه قضاء من رمضان الفائت واتى النصف الثاني من شعبان يجب عليه ان يقوم بـ العمل على قضاء هذه الأيام".



وأضاف عياد، خلال برنامج "اسأل المفتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن ربما السائل يسئل لان هناك بعض الاحاديث التي نهت عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان ولكن ذلك قد يكون مرده الى صيام النافلة او التطوع.

وأوضح عياد، أن الصيام في النصف الثاني من شعبان جائز لمن يقضي والاحاديث التي نهت عن الصيام في النصف الثاني وردت عن صيام النوافل او التطوع.