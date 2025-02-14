جامعة المنيا تنظم قافلة متكاملة بقرية دهروط في مغاغة

تاصل جامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، تنظيم القوافل المتكاملة التي يتم توجيهها الى القرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الإنسان" والمشمولة أيضاً بمبادرة "حياة كريمة"، فقد انطلقت القافلة المتكاملة لخدمة أهالي قرية دهروط بمركز مغاغة.

وقال الدكتور ايمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة الطبية ضمت 12 تخصص هي ( الاطفال - الباطنة - العظام - المسالك - الجلدية - الصدر - الروماتيزم - النفسية - الأنف والأذن - الرمد -النساء والتوليد- الجراحة) بالإضافة إلى خدمات المعمل المرافق للقافلة لقياس السكر العشوائي مع تحويل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي لاستكمال المتابعة.

وأوضح انه تم توقيع الكشف الطبي علي 560 شخص في التخصصات الطبية المختلفة وتم توزيع الأدوية بالمجان بالكامل من خلال فريق كلية الصيدلة.

كما تم تنظيم العديد من الفعاليات عن الاستخدام العشوائي للادوية والتكنولوجيا، وندوة عن الاستخدام الخاطئ للاجهزة الإلكترونية.