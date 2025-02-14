وزير الدفاع الألماني: سنرسل 5 آلاف جندي إلى ليتوانيا لتعزيز أمن الناتو

كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، يوم الجمعة أن برلين تعتزم نشر كتيبة مكونة من 5 آلاف جندي في ليتوانيا، مشيرا إلى أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع الألماني، في كلمة له على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أن الالتزام بالجناح الشرقي من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" لن يتوقف عند ليتوانيا، مشيرا إلى تعزيز جهود الدفاع عن هذا الجناح.

وأوضح بيستوريوس أن الدور الأوكراني في التحالف عبر الأطلسي يجب أن يكون مطروحا على طاولة محادثات السلام"، في ظل ترقب للقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال إن الولايات المتحدة تضغط على أوكرانيا لوقف الحرب والقرارات التي نتخذها الآن ستحدد مستقبلنا"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن تتفاوض أوكرانيا من موقع قوة وألمانيا ستواصل دعمها لكييف"، وتابع: "لن يكون هناك سلام في أوروبا دون أوكرانيا قوية".