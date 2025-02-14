زيلينسكي: الولايات المتحدة لا ترغب في انضمام أوكرانيا إلى الناتو

كشف الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم عن موعد لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسيكون أول لقاء بينهما بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل حوالي 3 سنوات.

وأعلن الرئيس الأوكراني أنه سيلتقي مع بوتين بعد وضع خطة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي إن الولايات المتحدة لا ترغب في انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو.

وأوضح، أن أوكرانيا تملك جيشا قويا ومن مصلحة الجميع أن تنضم إلى حلف الناتو.

وشدد الرئيس زيلينسكي، على أنه يجب تأمين الأموال لبناء جيش أوكراني أكبر وزيادة التصنيع العسكري، ونحن نحتاج إلى زيادة عدد قوات الجيش لمليون ونصف المليون إذا لم تنضم كييف لحلف الناتو".