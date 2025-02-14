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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب الرئيس الأمريكي: سنعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس
نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس
قسم الخارجي

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم الجمعة أن اللقاء مع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن، كان جيدا.

وقال نائب الرئيس الأمريكي، إنه سيعمل على الوصول إلى نهاية مسؤولة لحرب أوكرانيا.

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم الجمعة إن انسحاب أوروبا من القيم الأساسية للولايات المتحدة أمر مقلق، مشيرا إلى أن التهديدات الأخطر على الجانبين تأتي من الداخل.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، قال فانس إن حرية التعبير تتراجع في الغرب، موضحا أنه لا يمكن تحقيق الأمن إذا كنا نخاف من الصوت المعارض.

وأكد دي فانس على ضرورة وضع قيود على الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونوه إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يختلف مع الجميع لكنه منفتح على الحوار.

وأشار إلى أن سياسات قادة أوروبا ساهمت بمشكلة المهاجرين بالقارة، مؤكدا أن البلدان الأوروبية تواجه أزمات كبيرة.

نائب الرئيس الأمريكي الرئيس الأوكراني مؤتمر ميونيخ للأمن جي دي فانس الحرب في أوكرانيا فلودومير زيلنسكي

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