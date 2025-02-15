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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تلمح لإطلاق iPhone SE الجديد في 19 فبراير.. ماذا نتوقع من الجيل الرابع؟

iPhone SE
iPhone SE
احمد الشريف

نشر الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، تغريدة عبر منصة X، يلمح فيها إلى قدوم "أحدث عضو في العائلة" يوم 19 فبراير. 

وتشير التوقعات إلى أن الجهاز المنتظر هو الجيل الرابع من هاتف iPhone SE، الذي طال انتظاره منذ آخر إصدار له قبل ثلاث سنوات.

تحديث كبير في التصميم والتقنيات

 تشير الشائعات إلى أن أبل ستتخلى نهائيًا عن زر Touch ID، وستعتمد على تقنية Face ID للمصادقة، مما يعني تصميماً أقرب لهواتف آيفون الحديثة.
 يُتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج A18 Bionic، وهو نفس المعالج المستخدم في سلسلة iPhone 16، مما يجعله يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من أبل (Apple Intelligence).

 يظل iPhone SE خيارًا مفضلًا في الأسواق الناشئة مثل الهند والصين، حيث تسعى أبل إلى تقديم هاتف بمواصفات قوية بسعر أقل من هواتف الفئة العليا.

الذكاء الاصطناعي يصل إلى iPhone SE

جاءت هذه التسريبات بعد إعلان علي بابا عن تعاونها مع أبل لجلب تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة آيفون في الصين، مما يعزز التوقعات بأن iPhone SE الجديد سيدعم ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بأبل، مثل تحسينات الكاميرا والتفاعل الصوتي الذكي.

هل يصبح iPhone SE الخيار الأفضل للفئة المتوسطة؟

مع اقتراب موعد الكشف الرسمي، يبدو أن أبل تستعد لإعادة تعريف مفهوم الهواتف الاقتصادية، عبر تقديم هاتف صغير الحجم بإمكانيات كبيرة.

 فهل سيكون iPhone SE 4 الخيار المثالي لمن يريد هاتفًا بمواصفات قوية وسعر معقول؟ سنكتشف ذلك في 19 فبراير.

iPhone SE أبل شركة أبل

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