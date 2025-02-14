نصب.. أفشة يكشف تفاصيل حيلة وقع ضحيتها على يد رجل أعمال

ينشر موقع “صدى البلد” نص أقوال محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى فى اتهامة لرجل اعمال بالنصب عليه فى 13 مليون جنيه، وذلك قبل نظر القضية بساعات.

حصل “صدى البلد” على نص أقوال محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى فى اتهامة لرجل اعمال بالنصب عليه فى 13 مليون جنيه.

وجاءت أقوال أفشه كالآتي : ما اسمك ، اسمي مجدي محمد عربي والسن : ۲۸



س ما تفصيلات بلاغك ؟

ج: اللي حصل اني قمت باصدار شيك بنكي رقم 28151844 بمبلغ ثلاثة عشر مليون جنيه مصري مسحوب علي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سايب الصالح المشكو في حقه المدعو / رمضان حسني عبد الحميد جمعة وذلك لقيامه بشراء سياره لي من الخارج ماركة رانج روفر ولكنه بعد كده قال لي انه مش هيجيب السياره وكان ماضي وصل باستلام الشيك وتم تقطيع الايصال بعد حوالي عشرين يوم من استلام الشيك ولم يقم بتسليمي أصل الشيك وطلبت منه أصل الشيك ولكنه كان دائم الرد أن الشيك مش موجود معاه دلوقتي -وهيجيبه ليا بعدين وطالبته به أكثر من مره وكان يتهرب مني وده اللي حصل وحضرت للابلاغ

س ' متى وأين حدث ذلك ؟

الكلام ده حصل في غضون شهر نوفمبر 2024 دائرة القسم شهر نوفمبر 4

أمام من حدث ذلك ؟

ج بموجب الشيك البنكي رقم 28151844 مسحوب علي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

س ما نوع الضرر الواقع عليك ؟

قيام المشكو في حقه / مضان حسني عبد الحميد جمعه باستلام مني شيك بنكي رقم 28151844 بمبلغ ثلاثه عشر مليون جنيه مصري مسحوب علي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سايب لصالحه لشراء سياره خاصه بي من الخارج ماركة رانج روفر وقام بخيانة الأمانة المؤتمن عليها ولم يقم بشراء السياره لي أو رد اصل الشيك لي

س وما هي مدة سداد الشيك ؟

ج 2025/2/20

س وما هو سبب قيامك باصدار الشيك للمشكو في حقه ؟

علشان كان اتفاق معايا انه يشتري سياره لي من الخارج

س : هل يوجد خلافات سابقه بينكم ؟



ج لا

س وما هي قيمة الشيك البنكي رقم 28151844 ؟ والبنك المسحوب عليه ؟

ج مبلغ ثلاثه عشر مليون جنيه مصري ومسحوب علي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

س: هل تتهم المشكو في حقه بشئ ؟

ايوه أتهمه بقيامه بخيانة الأمانه والاستيلاء على الشيك رقم 28151844 بمبلغ مالي ثلاثه عشر مليون جنيه مصري ومسحوب علي بنك الشركة المصرفيه العربيه الدوليه .



س: ما اسم وعنوان المشكو في حقه ؟

اسمه / رمضان حسني عبد الحميد جمعه وهو محبوس في قسم التجمع الاول القاهرة الجديدة حاليا على ذمة قضايا



س ما قصدك من اقوالك ؟

اتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقه وكذا اطلب صورة رسميه من المحضر لتقديمها للبنك



وأغلق المحضر بساعته وتاريخه بمعرفتنا وقيد.





وقال محامي اللاعب مجدي أفشه أن رجل الأعمال المتهم بالنصب على موكلي استولى على شيك من لاعب الأهلي "أفشة" مستحق السداد في شهر فبراير الجاري بقيمة 13 مليون جنيه، وليس مبلغا ماليا.

واوضح، في تصريحات لصدى البلد, رغم أن ميعاد صرف الشيك لم يأتي، حرر موكله محضر استباقي ضد رجل الأعمال "ر. ح." لرفضه جلب السيارة المتفق عليها و عدم رد الشيك المستحق.

وتغيب مجدي أفشه عن حضور جلسة محاكمة، رجل أعمال في اتهامه بالنصب عليه في مبلغ مالي 13 مليون جنيه.

وقررت نيابة التجمع، إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة العاجلة في اتهامه بالنصب على مجدي أفشة.

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال الاعب مجدي أفشه في واقعة اتهام رجل اعمال بالنصب عليه.

واتهم، الاعب مجدي أفشه، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل اعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

وأوضح، مجدي أفشه، أنه أعطى رجل الأعمال مبلغ مالي نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.

وحضر الاعب مجدي أفشه، مساء اليوم إلى نيابة القاهرة الجديدة، وتحديدا في تمام الساعة السابعة، حيث استمعت النيابة إلى أقواله.

ووجهت النيابة لرجل الأعمال المتهم بواقعة النصب على مجدي أفشه تهمة النصب، والاستيلاء على مبالغ مالية نظير شراء سيارة.

وانكر المتهم أمام جهات التحقيق، الواقعة، حيث تم حجزه 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معه في نيابة القاهرة الجديدة.

وبعد سماع أقوال اللاعب مجدي أفشه، في اتهام رجل اعمال بالنصب، تم صرف الاعب من سراي النيابة.



كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات تعرض محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لعملية نصب في مبلغ 13 مليون جنيه على يد رجل أعمال شهير.

كواليس النصب على لاعب الأهلي مجدي أفشة

أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن مجدي أفشة لاعب النادي الأأهلي اتهم رجل أعمال شهير - طليق إعلامية شهيرة ومعروفة بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتهم طلب من أفشة تحرير شيكات بمبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج إلا أنه ماطل في تنفيذ ذلك ولم يحضر السيارة.

وحرر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع أول، أفاد بورود بلاغ من مجدي أفشة اتهم فيه صاحب شركة عقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.

وقال مجدي أفشة في محضر الشرطة إن المتهم تحصل منه على ١٣ مليون جنيه نظير استيراد سيارة من الخارج الا أنه قام بالاستيلاء على المبلغ ورفض رده، وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم.