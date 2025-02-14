مفتي الجمهورية: الزكاة والعمل الصالح من أبرز الأعمال المستحبة في رمضان

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن أي عمل يحقق الخير للإنسان ويعود أثره الإيجابي عليه وعلى غيره؛ يُعد من الأعمال المستحبة في شهر رمضان المبارك.

وأوضح الدكتور عياد، خلال حديثه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "اسأل المفتي" على قناة "صدى البلد"، أن الإنفاق في سبيل الله وإقامة موائد الإفطار للصائمين؛ من الأعمال التي يجب على المسلمين الحرص عليها في هذا الشهر الفضيل.

كما تناول المفتي، مسألة إخراج الزكاة، مشيرًا إلى أنه يجب أن تُخرج وفق شروطها، مثل بلوغ النصاب، ومرور الحول.

ومع ذلك، أكد أنه من الممكن دفع الزكاة قبل موعدها؛ إذا دعت الحاجة، وأنه يمكن توزيعها على مدار العام، وفقًا لقدرة الشخص، خاصة إذا كان من رجال الأعمال الذين يستطيعون حسابها وتقسيمها بانتظام.

وشدد المفتي على ضرورة الالتزام بأداء الزكاة؛ باعتبارها فريضة من الله، مستشهدًا بآية "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة"، مؤكدًا أن ذلك يعزز التكافل الاجتماعي ويحقق الخير للمجتمع بأسره.