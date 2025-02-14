عمرو أديب: الجرارات والماكينات ستدخل إلى قطاع غزة للتعمير الأحد المقبل

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن حجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر إلى قطاع غزه والشعب الفلسطيني.

عمرو أديب: متخصصة في الإعمار والبناء

قال عمرو أديب، إن مصر صاحبة 80% من المساعدات التي دخلت إلى غزة، مضيفاً أن هالي محافظة الغربية أرسلوا مساعدات بالملايين إلى قطاع غزة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب،: "عندي معلومة إن الأحد المقبل هتدخل الجرارات والماكينات إلى قطاع غزة؛ للتعمير، ومصر مستعدة تعمر وتبني غزة".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن: "الإعمار والبناء مصر متخصصة فيه، وعندي معلومة إنه يوم الأحد الجرارات والماكينات هتدخل من معبر رفح لإعمار غزة.. إحنا بتوع الحضارة والتعمير".