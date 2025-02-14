محصلش| كويتي ينفي شائعات دفع أموال مقابل إدخال المساعدات لـ غزة

علق جاسم التمار مستشار رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية وعضو وفد المساعدات الى قطاع غزة، على مقطع الفيديو الذي نشره ينفي فيه دفع أي أموال مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وقال جاسم التمار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بى سى مصر ، مساء اليوم الجمعة :"ماشوفتش غير الكلمة الطبية وكل التسهيلات لادخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأضاف جاسم التمار :"لم يطلب مني أي احد أي أموال المساعدات دخلت بدون أي مقابل".



