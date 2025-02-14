يونيفيل: الهجمات على قوات حفظ السلام ترقى إلى جرائم الحرب

قالت يونيفيل أن إحدى قوافلها تعرضت في طريق مطار بيروت لهجوم عنيف وتم إحراق المركبة.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها، لافتة إلى إصابة نائب القائد العام المنتهية ولايته والذي كان عائدا إلى منزله.

وتابعت يونيفيل: نشعر بالصدمة جراء الهجوم على قواتنا التي تعمل على استعادة الأمن في الجنوب، مؤكدة أن الهجمات على قوات حفظ السلام قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وطالبت يونيفيل السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق كامل وفوري وتقديم الجناة للعدالة ، لافتة إلى أنها تواصل العمل على استعادة الأمن والاستقرار في الجنوب بموجب القرار الأممي 1701.

