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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: المشاركة في ملتقى قادة اتحادات طلاب الجامعات.. واستقرار الأسعار في الأسواق

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:
جامعة الوادي الجديد تشارك في ملتقى قادة اتحادات طلاب جامعات

شاركت جامعة  الوادي الجدسظ بوفد طلابي فى ملتقى  قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة مصر 2030 والذي استضافته جامعة اسيوط خلال الفترة من 10-2025/2/13 برعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الأستاذ الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة.

وقال أنور عباس مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة ان وفد جامعة الوادى الجدبد تكون من الطالب محمد أحمد ضيف الله، رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطالب احمد زكريا اسماعيل نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة والطالبة شروق أيمن عمر أمين لجنة النشاط الإجتماعي والرحلات والطالبه مها رياض محمد أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوچي والطالبه ساندي عاطف زكي أمين مساعد لجنة النشاط الفني، وإشراف هدير طه سيد مسئول النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

تضمنت فعاليات الملتقى لقاء فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية مع الطلاب من خلال محاضرة بعنوان (العلم، وأثره في بناء الوعي )  فضلا عن عدد من المحاضرات لكبار الرموز والشخصيات واللقاءات الطلابية المتنوعة وإقامة العديد من الأنشطة الطلابية.


وأعرب الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة عن سعادته بمشاركة طلاب الجامعة بفعاليات ملتقى "قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة. مصر 2030  موجها الشكر لرئيس جامعة أسيوط على التنظيم الرائع  مؤكدا أن الاتحادات الطلابية تمثل الركيزة الأساسية لبناء جيل واعٍ قادر على المساهمة في بناء و تنمية المجتمع، لافتا إلى حرص جامعة الوادى الجديد على دعم الأنشطة الطلابية بمختلف أشكالها باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تكوين شخصية الطالب الجامعى.

وأشاد طنطاوى  بدور الملتقى في الإعداد لقيادات المستقبل وتنمية المهارات والقدرات، وتفعيل التواصل بين رؤساء ونواب اتحاد الطلاب بمختلف الجامعات لتدعيم العلاقات، والروابط بينهم  وتعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي وتنمية المهارات القيادية.

أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة الجمعة
تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعه، استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، مع توافر كميات كبيرة من المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الأسواق والمنافذ المحلية.

أسعار الخضروات اليوم
الطماطم: 5 إلى 7 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس: 6 إلى 8 جنيهات للكيلوجرام.


الكوسة: 8 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام.

الخيار: 9 إلى 11 جنيهًا للكيلوجرام.

البصل الأحمر: 9 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الفاصوليا الخضراء: 10 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

الجزر: 8 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الباذنجان البلدي: 7 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام.


أسعار الفاكهة اليوم
البرتقال: 10 إلى 12 جنيهات للكيلوجرام.

التفاح: 36 إلى 45 جنيهًا للكيلوجرام.

الموز: 18 إلى 20 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراولة: 23 إلى 27 جنيهًا للكيلوجرام.

المانجو: 25 إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

الجوافة: 15 إلى 20 جنيهًا للكيلوجرام.

وتعمل محافظة الوادي الجديد على توفير السلع الأساسية والخضروات والفواكه بأسعار مناسبة عبر منافذ البيع الثابتة والمتحركة، التي تجوب القرى والنجوع لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم الجمعة

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعه استقرارًا نسبيًا في أسعار الدواجن والبيض، مع توافر كميات مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يلي قائمة بأبرز الأسعار المتداولة:

أسعار الدواجن
الفراخ البيضاء: يتراوح سعر الكيلو بين 90 و95 جنيهًا.


الفراخ الحمراء (الساسو): يتراوح سعر الكيلو بين 97 و103 جنيهات.

الفراخ البلدي: يبلغ سعر الكيلو حوالي 125 جنيهًا.

البط: يبلغ سعر الكيلو حوالي 127 جنيهًا.

البانيه: يبلغ سعر الكيلو حوالي 235 جنيهًا.

الأوراك: يبلغ سعر الكيلو حوالي 124 جنيهًا.

أسعار البيض
كرتونة البيض الأبيض: يتراوح سعرها بين 150 و153 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر: يتراوح سعرها بين 153 و155 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: يتراوح سعرها بين 140 و145 جنيهًا.


يُلاحظ أن أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد تتأثر بعوامل عدة، منها تكاليف النقل إلى المحافظة، كونها من المناطق النائية، بالإضافة إلى العرض والطلب الموسميين.

الوادى الجديد فعاليات جامعة الوادي الجديد

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