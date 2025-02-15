روبي تبهر جمهورها في أجواء حفل عيد الحب بـ جدة بالسعودية | صور

أشعلت النجمة روبي أجواء حفل عيد الحب الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 14 فبراير، وذلك ضمن فعاليات بطولة "فورمولا إي". حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور التي توثق لحظات من الحفل الغنائي المميز، الذي شهد تفاعلاً كبيراً من الحضور.

روبي تتصدر الترند في رأس السنة وتبهر جمهورها بحفل كامل العدد

وقد تألقت روبي في إطلالة بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت تيشيرت أبيض مع تنورة سوداء، مما لفت أنظار جمهورها وأثار إعجابهم. قدمت خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الحضور بشكل مميز، حيث كانت الأجواء مليئة بالحيوية والفرح.

من جهة أخرى، تستعد روبي للمشاركة في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "إخواتي"، حيث تجسد دور "أحلام"، وهي واحدة من أربع شقيقات يعتنين بتفسير الأحلام، وهن يواجهن العديد من التحديات في مسيرتهن العاطفية.

روبي تتصدر الترند في رأس السنة وتبهر جمهورها بحفل كامل العدد

المسلسل من بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، حاتم صلاح، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، وهو من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق. يتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة مثيرة عن العلاقات الإنسانية والأحلام.

وتجدر الإشارة إلى أن روبي قد أحيت حفلاً جماهيرياً ضخمًا بمناسبة رأس السنة في القاهرة الجديدة، حيث كان الحفل كامل العدد. وقد شهد الحفل إقبالاً كبيراً على التذاكر التي نفدت بسرعة كبيرة بعد طرحها من قبل الشركة المنظمة.

روبي تتصدر الترند في رأس السنة وتبهر جمهورها بحفل كامل العدد

وقد تألقت روبي في إطلالة ساحرة، وأشعلت الحفل بأدائها الرائع وسط تفاعل جماهيري كبير، مما جعل الحفل واحدًا من أبرز حفلات الموسم.