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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يوجه رسالة هامة لجماهير الزمالك بشأن تجديد زيزو

ميدو
ميدو
ميرنا محمود

علق الإعلامي أحمد حسام "ميدو" على تجديد زيزو لنادي الزمالك موجها رسالة للجماهير.

وقال أحمد حسام "ميدو" خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد قائلا: "ليس من الصحيح أن والد أحمد سيد زيزو يمثل عائقا فى عملية تجديد العقد مع نجله بنادى الزمالك".

وتابع : زيزو لاعب زملكاوي بجد بطالب الجميع من الجماهير انها تدعمه ملف تجديد عقد زيزو هو من أولويات مجلس الإدارة مع جميع اللاعبين الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم .

نفى نادي الوكرة القطري بشكل قاطع وجود أي مفاوضات لضم اللاعب المصري أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك حيث يحق لنجم الزمالك التوقيع لأي نادي حاليا والإنتقال بنهاية الموسم خلال الإنتقالات الصيفية.

جاء هذا النفي في ظل انتشار أنباء خلال الساعات الماضية تفيد باتفاق نادي الوكرة مع اللاعب للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل نادي الوكرة، بأن النادي لم يتقدم بأي عرض رسمي لضم زيزو، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ميدو زيزو تصريحات ميدو تجديد زيزو

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