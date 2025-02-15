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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يكشف حقيقة تسبب شيكابالا في رحيل جروس عن الزمالك

ميدو
ميدو
ميرنا محمود

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، حقيقة تسبب محمود عبد الرازق شيكابالا ، في رحيل السويسرى كرستيان جروس .

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد: شيكابالا لاعب كبير ، ومش صحيح تدخله في رحيل السويسرى جروس عن تدريب الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت في الدوري

يواجه الزمالك في مباراته القادمة ببطولة الدوري نظيره بتروجت، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 4 مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسعة الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

الزمالك ميدو شيكابالا تصريحات ميدو

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