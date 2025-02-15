ميدو يكشف مستجدات صفقات الزمالك وأحسن لاعب في الفريق

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو مستجدات صفقات نادي الزمالك ومستوي اللاعبين.

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورت» مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد:- محمود بنتايك احسن لاعب في الزمالك و شغالين علي ملف تفعيل بند الشراء

و تابع :حسام عبد المجيد هيتم تعديل عقده و إضافة موسمين في عقده بخلاف موسمين اخرين متبقين في عقده الحالي ، محمد السيد هيتم تعديل عقده و زيادة سنوات ايضا لأنه موهبة كبيرة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت في الدوري

يواجه الزمالك في مباراته القادمة ببطولة الدوري نظيره بتروجت، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 4 مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسعة الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.