آلان شيرر:كنت مخطئا بتقديرى لإمكانيات محمد صلاح



اعترف أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز ونجم نيوكاسل يونايتد السابق، آلان شيرر، بأنه كان مخطئًا في توقعاته بشأن أداء النجم المصري محمد صلاح خلال هذا الموسم.

في تصريحات نقلتها شبكة OneFootball، أوضح شيرر أنه كان يتوقع انخفاضًا طفيفًا في مستوى صلاح بسبب وضعه التعاقدي مع ليفربول وعدم وضوح مستقبله مع الفريق. وقال: “لقد ذكرت سابقًا أن هناك احتمالًا لانخفاض مستواه بسبب القلق المرتبط بعقده. فمن الطبيعي أن يشعر أي لاعب بعدم الاستقرار إذا لم تكن لديه ضمانات واضحة بشأن مستقبله”.

لكن شيرر أقرّ بأن توقعاته لم تكن في محلها، حيث أكد أن مستوى محمد صلاح لم يتراجع على الإطلاق، بل واصل تقديم أداء استثنائي طوال الموسم. وأضاف: “في الواقع، لم نشهد أي انخفاض في مستواه. كنت أعتقد أنه من المنطقي أن نرى تراجعًا طفيفًا، لكن ذلك لم يحدث”.

وأشاد شيرر بالقوة الذهنية التي يتمتع بها صلاح، مشيرًا إلى أن ما يقدمه داخل الملعب يعكس شخصيته المتميزة وقدرته على التعامل مع الضغوط باحترافية عالية. واختتم حديثه قائلاً: “ما يحدث يؤكد مدى قوة عقلية محمد صلاح. إنه لاعب يتمتع بتركيز استثنائي ويملك عقلية تجعله يحافظ على مستواه بغض النظر عن الظروف”.

يعد هذا الاعتراف بمثابة إشادة كبيرة بالنجم المصري، الذي أثبت مجددًا أنه أحد أفضل لاعبي العالم، بفضل أدائه المستقر وقدرته على تجاوز التحديات دون أن يتأثر بالعوامل الخارجية.