برلماني روسي: السعودية أحد أفضل الأماكن لعقد قمة بين بوتين وترامب

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب) الروسي ليونيد سلوتسكي، الجمعة، أن السعودية أحد أفضل الأماكن لاستضافة المفاوضات المرتقبة بين موسكو وواشنطن وكييف، والرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ورداً على سؤال لقناة "الشرق" بشأن إمكانية عقْد لقاء لممثلي روسيا وأميركا وأوكرانيا، الأسبوع المقبل في السعودية، أجاب سلوتسكي: "نعم، هناك إمكانية.. السعودية تُعتبر أحد أفضل الأماكن لعقد اللقاء".

وعن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في السعودية أيضاً، قال إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سياسي من طراز عالمي، سيتمكن من استقبال الجهات المتفاوضة في المملكة، وعلى مستوى عالٍ".

وفي بيان للخارجية السعودية، الجمعة، رحَّبت المملكة بعقْد قمة بين ترامب وبوتين على أراضيها، مؤكدة استمرار جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

وأوضحت الوزارة أن ولي العهد السعودي، أبدى خلال اتصاله مع بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مارس 2022، استعداد المملكة لبذل مساعيها للوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وأشارت الوزارة، إلى أن المملكة واصلت خلال السنوات الثلاث الماضية، هذه الجهود بما في ذلك استضافة للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.

وكان ترمب قد قال بعد ساعات من مكالمة هاتفية أجراها مع بوتين، الأربعاء، لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، إنه يتوقع أن يلتقي مع نظيره الروسي في السعودية.