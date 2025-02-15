باخد 2.5 مليون دولار.. عمرو أديب: مهنة الإعلام بالعالم العربي ليست سهلة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه يحصل على مبلغ 2.5 مليون دولار في العام، موضحًا أنه لا يقول هذا الكلام من باب الفخر ولكن مهنة الإعلامي في العالم العربي ليست سهلة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال كلمته بالقمة العالمية للحكومات، أن بعض المواطنين يخرجون ويعلقون على تصريحات الإعلاميين ويقولون: "ده لم يقل هذا الأمر.. طب ما تقول أنت اللي عايزه".

وأشار «أديب» قائلاً: "نفسي أقول للناس إن الأسعار غالية، وأن أكبر مشكلة حدثت له في حياته خلال الفترة الأخيرة كانت بسبب حديثه عن سعر البيض".

ولفت إلى أن المواطن العادي لا يهتم بحلف شمال الأطلنطي، ولكن المواطن يهتم بسعر البيضة وسعر اللحمة، وسعر الأرز، وهذه هي السياسة في مصر".