أعراض الإصابة بمرض الربو ومضاعفاته.. الصحة توضحها

في إطار منشوراتها الدورية، كشفت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الطبية حول مرض الربو .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » ، إن أعراض الإصابة بمرض الربو تتمثل في التالي :-

أعراض الربو

السعال .

ضيق التنفس .

الصفير عند التنفس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن الاكتشاف المبكر والتصرف الصحيح يجعلك أقل عرضة للنوبات الشديدة ، وهناك بعض الحالات تعاني من أعراض الربو عند التعرض المحفزات معينة الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح) والبعض الآخر يعاني من أعراض مستمرة تتطلب علاجًا .

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن الاكتشاف المبكر للمرض والتصرف الصحيح معه يحميك من مضاعفاته الخطيرة .

مرض الربو من الأمراض التنفسية المزمنة التي تؤثر على جودة حياة المصابين به. يمكن للتغذية السليمة أن تلعب دورًا كبيرًا في السيطرة على الأعراض وتحسين حالة المريض، في هذا المقال، سنتعرف على الأطعمة التي ينصح بها لمرضى الربو والأطعمة التي يجب تجنبها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الأطعمة المسموحة لمرضى الربو

1. الخضروات والفواكه الطازجة

تحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات تعزز صحة الجهاز التنفسي. البرتقال، التفاح، والجزر من الخيارات المثالية.



2. الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا-3

مثل الأسماك الدهنية (السلمون، التونة) والمكسرات. تساعد هذه الأطعمة في تقليل الالتهابات التي تزيد من حدة الربو.





3. الزنجبيل والثوم



4. الحبوب الكاملة

مثل الشوفان والأرز البني، حيث تحتوي على نسبة عالية من الألياف المفيدة للجهاز التنفسي.

الأطعمة الممنوعة لمرضى الربو

1. الأطعمة المقلية والدهنية

تزيد من تراكم الدهون في الجسم وتعيق التنفس بشكل طبيعي.



2. المنتجات المصنعة

مثل اللحوم المصنعة والوجبات السريعة التي تحتوي على مواد حافظة تزيد من حساسية الجهاز التنفسي.



3. منتجات الألبان كاملة الدسم

قد تزيد من إنتاج المخاط، مما يفاقم الأعراض.



4. الأطعمة التي تحتوي على الكبريتات

مثل المشروبات الغازية والمعلبات.

نصائح إضافية

شرب كميات كافية من الماء يوميًا لترطيب الشعب الهوائية.

تجنب تناول الوجبات الكبيرة التي تسبب ضغطًا على الحجاب الحاجز.

الجدير بالذكر ان الربو هو حالة مرضية مزمنة تصيب الجهاز التنفسي، وتؤدي إلى تضيق والتهاب الشعب الهوائية، مما يجعل التنفس صعبًا. يعاني المصابون بالربو من أعراض مثل السعال، وضيق التنفس، وصفير الصدر، التي قد تزداد سوءًا عند التعرض لمحفزات معينة مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات، أو حتى بعض الأطعمة. يُعتبر الربو مرضًا شائعًا يمكن السيطرة عليه من خلال الالتزام بالعلاج الموصوف من قبل الطبيب، وتجنب المحفزات البيئية، واتباع نظام غذائي صحي يعزز صحة الجهاز التنفسي. يساعد الحفاظ على نمط حياة متوازن، مثل ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة وتقليل التوتر، في تحسين جودة الحياة للمصابين بهذا المرض.