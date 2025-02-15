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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بث مباشر.. الصليب الأحمر يصل إلى موقع تسليم المحتجزين الإسرائيلين

سليم المحتجزين الإسرائيلين
سليم المحتجزين الإسرائيلين
إسراء صبري

 عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث وصلت سيارات الصليب الأحمر إلى موقع تسليم المحتجزين الإسرائيلين الثلاثة.


ونشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم السبت صورة للمنصة التي سيجرى عليها تسليم الأسرى الإسرائيليين، في إطار صفقة التبادل مع جيش الاحتلال.

ودونت كتائب القسام عددا من العبارات وأبيات الشعر على خلفية المنصة، بمثابة رسائل إلى دولة الاحتلال من بينها "نحن الجنود يا قدس فاشهدي"، "عبرنا مثل خيط الشمس" و"لا هجرة إلا للقدس".

وأشار المتحدث بإسم حماس في تصريح صحفي يوم السبت، إلى أن استئناف عملية التبادل اليوم جاء التزامًا بتعهداتنا للوسطاء، وبعد حصولنا على ضمانات تُلزم الاحتلال بتنفيذ الاتفاق.

وأكد أنه لا خيار أمام الاحتلال للإفراج عن باقي أسراه إلا بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف أن "اتفاق وقف إطلاق النار له ارتدادات تعصف بمستقبل حكومة نتنياهو كما معركة طوفان الأقصى".

حماس المحتجزين الإسرائيلين الصليب الأحمر فضائية إكسترا نيوز

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