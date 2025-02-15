مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على قائمة قناة الحياة الفضائية

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خريطة المسلسلات المعروضة عبر شاشاتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وتضمنت قائمة مسلسلات قناة الحياة الفضائية، هذه الأعمال:

مسلسل حكيم باشا

يعرض، مسلسل حكيم باشا، عبر قناة الحياة الفضائية في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

يناقش مسلسل مصطفى شعبان في رمضان “حكيم باشا”، قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق، وينتمي العمل لفئة الأفلام الصعيدية التي تنافس بقوة هذا العام في أكثر من قصة.

مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوي عثمان، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وتأليف محمد الشواف، من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

وتضمن برومو مسلسل حكيم باشا، مشاهد خاطفة تشوق المشاهد للأحداث، مثل توعد بقتل حكيم (مصطفى شعبان) الذي يعمل بتجارة الآثار.

مسلسل ظلم المصطبة

ويعرض أيضًا، مسلسل ظلم المصطبة، عبر قناة الحياة الفضائية في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

مسلسل ظلم المصطبة من بطولة كل من ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب وبسمة .

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة.

برومو مسلسل ظلم المصطبة، بدأ بلقطات تبرز الأزمات التي تعاني منها الشخصية التي تلعبها ريهام عبد الغفور خلال الأحداث، وأخرى ترصد المتاجرين بالدين والعادات الرجعية مثل لحس النار أو ما يسمى بـ (البشعة).

مسلسل فهد البطل

ويعرض أيضًا، مسلسل ظلم المصطبة، عبر قناة الحياة الفضائية في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

يشارك في بطولة مسلسل فهد البطل عدد كبير من الفنانين، وهو بطولة أحمد العوضي، وميرنا نور الدين، وأحمد عبدالعزيز، ونسرين أمين، وكارولين عزمي، وصفاء الطوخي، وعزت زين، وأحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبد السلام.

نشر الفنان أحمد العوضي، البرومو الخاص بالأغنية الدعائية الثانية لمسلسله الجديد “فهد البطل”، الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني 2025، ضمن الخريطة الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعلق أحمد العوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، “عارف أني مستفز، استنوا الأغنية الدعائية الثانية لفهد البطل قريبا.. بطل يا بطل.. أنا جاي في ندب وحظ السنة دي”.