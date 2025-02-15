توزيع مقررات شهر فبراير 2025 للصفين الرابع والخامس الابتدائي

توزيع مقررات شهر فبراير 2025 للصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي ، أمر يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عنه حاليا بعد انتهاء أول أسبوع دراسة في الترم الثاني.

ويشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حاليا تداولا واسعا لتفاصيل توزيع مقررات شهر فبراير 2025 للصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي على الصفحات الرسمية للمعلمين.

توزيع مقررات شهر فبراير 2025 للصف الرابع الابتدائي

اللغة العربية: المحور الثالث ( الموضوع الأول والثاني ) .

كتاب Connect : الوحدة السابعة والوحدة الثامنة.

الرياضيات: الوحدة التاسعة.

العلوم: الوحدة الثالثة(المفهوم الأول والمفهوم الثاني) + الأنشطة

الدراسات الاجتماعية: الوحدة الأولى.

تكنولوجيا المعلومات (ICT): المحور الثالث، الدروس من الأول حتى السابع.

التربية الدينية الإسلامية: المحور الثالث(الموضوع الأول والثاني)

المهارات المهنية: المحور الثالث ( الموضوعات من الأول إلى السابع)

توزيع مقررات شهر فبراير 2025 للصف الخامس الابتدائي

اللغة العربية: المحور الثالث (الموضوع الأول والثاني)

كتاب Connect : الوحدة السابعة والوحدة الثامنة.

الرياضيات: الوحدة السابعة والوحدة الثامنة

العلوم: الوحدة الثالثة (المفهوم الأول والمفهوم الثاني) + الأنشطة

الدراسات الاجتماعية: الوحدة الأولى.

تكنولوجيا المعلومات (ICT): المحور الثالث ( الدروس من الأول حتى الثامن )

التربية الدينية الإسلامية: المحور الثالث ( الموضوع الأول والثاني ) .

المهارات المهنية: المحور الثالث (الموضوعات من الأول إلى السابع)

ما هي المواد التي يدرسها تلاميذ الرابع والخامس الابتدائي ؟

- اللغة العربية

- اللغة الإنجليزية

- الرياضيات

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- التربية الفنية

-القيم واحترام الاخر

- العلوم

- الدراسات الاجتماعية

- التربية الدينية

- المهارات المهنية

- التربية الموسيقية

- التربية البدنية والصحية

- أنشطة التوكاتسو

تقييم تلاميذ الرابع والخامس الابتدائي

ويعتمد نظم التقييم على قيام مخرجات المناهج الدراسية المطورة ويتم تقييم ما يدرسه التلميذ في الصفوف الرابع والخامس الابتدائي كما يلي :

- امتحان نهاية الفصل الدراسي 60 درجة

- المهام الادائية 10 درجات

- كراسة الواجب 5 درجات

- كراسة النشاط 5 درجات

- التقييم الأسبوعي 5 درجات

- التقييم الشهري 10 درجات

- المواظبة والسلوك 5 درجات

- مجموع الدرجات : 100 درجة

وتنقسم التقييمات في الفصل الدراسي الواحد إلى 3 :

- تقييم شهري اول : يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العامة الدراسي وحتى نهاية شهر أكتوبر ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات.

- تقييم شهري ثان : يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية شهر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط بواقع 5 درجات

وتخصص لعقد كل تقييم من التقييمات السابقة فترة دراسية واحدة ، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم وخلال الأسبوع الأخير من الشهر.

- الامتحان النهائي: يعقد في نهاية كل فصل دراسي ويقيس نواتج التعلم المستهدفة ، في الفصلل الدراسي كاملا ، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على محموع الدرجات الثلاث ، بالإضافة لدرجات المهام الادائية وكراسة الواجب وكراسة النشاط والتقييم الأسبوعي والمواظبة والسلوك .