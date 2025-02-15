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إيقاف رباعي الزمالك والعش.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 13 من الدوري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيقاف رباعي الزمالك والعش.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 13 من الدوري

رابطة الاندية
رابطة الاندية
ميرنا محمود

 أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ13 طبقا للائحة مسابقة دوري نايل ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

مباراة فاركو والزمالك:
- إيقاف مصطفى شلبي، محمد شحاتة، ومحمد عواد (لاعبو الزمالك) مباراة واحدة لكل منهم، مع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه بسبب حصولهم على الإنذار الثالث.  
- إيقاف محمود جهاد مباراة واحدة، مع غرامة مالية 2500 جنيه بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في المباراة.  
- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك بقيمة 50 ألف جنيه بسبب حصول لاعبيه على 6 بطاقات في اللقاء.  

مباراة الأهلي وغزل المحلة:
- إيقاف مصطفى العش (لاعب الأهلي) مباراة واحدة، مع غرامة مالية 5000 جنيه للطرد لمنع فرصة محققة.  
- إيقاف محمد حمدي زكي (لاعب غزل المحلة) مباراة واحدة، مع غرامة مالية 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.  

مباراة المصري والبنك الأهلي:
- إيقاف أمادو باه (لاعب المصري) مباراة واحدة، مع غرامة مالية 2500 جنيه للطرد بسبب حصوله على إنذارين في المباراة.  

مباراة بيراميدز وحرس الحدود:
- إيقاف إيزي أيمكا (لاعب حرس الحدود) مباراة واحدة، مع غرامة مالية 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.  

مباراة إنبي والاتحاد:
- منع أحمد عصام (محلل الأداء في إنبي) من مرافقة الفريق 3 مباريات، مع غرامة مالية 20 ألف جنيه بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

رابطة الأندية المصرية مباراة فاركو والزمالك فاركو والزمالك دوري نايل

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