أحمد موسى: أتمنى الشفاء لـ محمود الخطيب وهو رجل دولة

علق الإعلامي أحمد موسى، على حفل النادي الاهلي الذي تم تنظيمه في معبد حتشبسوت بشأن الإعلان عن تصميم استاد الأهلي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «الكابتن محمود الخطيب وجه الشكر إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مردفًا: «محمود الخطيب رجل دولة، تحدث وأكد على رفض الدولة المصرية لتهجير الفلسطينيين، واغتنم الحضور الكبير للنجوم ومسئولي كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، كمان تحدث عن دور الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة والشعب المصري ورفضنا التام لفكرة التهجير

وتابع: «كلام محمود الخطيب كان أمام أساطير كرة القدم ومنهم نجوم عالميين، ومسئولي في الاتحاد الدولي لكرة القدم ليؤكد رفض الدولة المصرية ورئيسها وقيادتها ومؤسساتها لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، هذا رجل دولة واستغل الحدث كما يجب يكون».

وأكد موسى: «محمود الخطيب رجل خلوق ورجل دولة، الناس كلها تحب الخطيب، تربطني علاقة طيبة مع الخطيب منذ أن كان لاعبا، الكابتن محمود الخطيب خلوق ويحظى باحترام وحب الجميع، كل الأجيال تعشق الخطيب، اعتزل منذ 30 عاما، ولكن شعبيته تزيد بعد الاعتزال، أخلاقياته تجعل الناس تحبه».

وأكمل: «أتمنى الشفاء للكابتن محمود، رئيس النادي الأهلي لا يتأخر في الرد، ولا ينسب شيئا لنفسه، الخطيب يدير مؤسسة ناجحة ومنظومة قوية تدار بأشخاص أذكياء، ولكل رجل في مجلس الإدارة أو النادي له مهمة ولا يمكن أن يحدث تداخل في اختصاصات كل مسئول بالنادي الأهلي».

وأوضح، أن الأهلي قام بالترويج للسياحة المصرية من خلال الاحتفالية التي نظمها للإعلان عن تصميم استاد الأهلي في الأقصر، موجهًا الشكر إلى الدكتور زاهي حواس الخبير الأثري المصري، والإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي»