تسريبات تكشف تصميم ومواصفات Xiaomi 15 Ultra بكاميرا متطورة من Leica

تستعد شركة شاومي (Xiaomi) لإطلاق هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 15 Ultra، والذي يبدو أنه سيأخذ شراكتها مع Leica إلى مستوى جديد، حيث لا تقتصر العلامة التجارية هذه المرة على العدسات فقط، بل تمتد إلى تصميم الكاميرا بالكامل، مما يمنح الهاتف مظهرًا أقرب إلى كاميرات Leica الاحترافية.

تصميم مستوحى من كاميرات Leica

وفقًا لصور مسربة نشرها موقع Android Headlines، يتميز الهاتف بخلفية تحمل شريطين رأسيين بلونين مختلفين – الأبيض والأسود – بتصميم يشبه الكاميرات الكلاسيكية. كما أن وحدة الكاميرا الضخمة المستديرة مع شعار Xiaomi في إحدى الزوايا تمنح الهاتف مظهرًا أقرب إلى الكاميرات الاحترافية، خاصة عند حمله بشكل جانبي.

الصور تتطابق مع تسريبات سابقة من منصة Weibo الصينية، والتي أظهرت شخصًا يحمل الهاتف كما لو كان كاميرا تقليدية، مع وضع إصبعه في موضع زر الغالق، رغم أن التسريبات الجديدة لم تكشف عن وجود زر مخصص للتصوير.

كاميرا بتقنيات متقدمة: عدسة بيريسكوب 200 ميجابكسل؟

نشرت شاومي بالفعل صورة عينة تم التقاطها بواسطة Xiaomi 15 Ultra، ويُعتقد أن الكاميرا تستخدم نظامًا بصريًا جديدًا قد يعتمد على عدسة بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل، وفقًا لتقرير GSM Arena.

كما حصل موقع Android Headlines على قائمة المواصفات الكاملة للهاتف، والتي تؤكد وجود عدسة بيريسكوب مع تقريب بصري 4.3x، إلى جانب مجموعة من الكاميرات المتطورة، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري (OIS)، كاميرا فائقة الاتساع (Ultra Wide) بدقة 50 ميجابكسل، كاميرا زووم بصري 3x بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري، كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

مواصفات قوية وتجربة شحن فائقة السرعة

إلى جانب الكاميرا المتطورة، يأتي Xiaomi 15 Ultra بمواصفات من الفئة العليا تشمل،معالج Snapdragon 8 Elite، بطارية 5410 مللي أمبير، شحن سلكي HyperCharge بقوة 90 واط، شحن لاسلكي سريع 80 واط، شحن لاسلكي عكسي 10 واط، ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، خيارات تخزين: 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت حسب المنطقة، شاشة LTPO AMOLED بحجم 6.73 إنش ودقة 3200×1440 بكسل، معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز، مستشعر بصمة مدمج في الشاشة.

موعد الإطلاق الرسمي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لي جون (Lei Jun)، أن Xiaomi 15 Ultra سيتم الإعلان عنه رسميًا في نهاية فبراير، بالتزامن مع إطلاق سيارة Xiaomi SU7 Ultra.

شاومي وتعزيز تجربة Leica في الهواتف الذكية

لم تكن هذه المحاولة الأولى لشاومي في دمج تقنيات Leica داخل هواتفها، حيث سبق أن طرحت مفاهيم مبتكرة مثل Xiaomi 12S Ultra الذي يدعم عدسات Leica القابلة للتبديل، بالإضافة إلى Xiaomi 13 Ultra الذي قدم إكسسوارات على شكل قبضة كاميرا لتعزيز تجربة التصوير.

مع هذا الإطلاق، يبدو أن Xiaomi 15 Ultra سيكون واحدًا من أقوى الهواتف الرائدة لعام 2024، خاصة لعشاق التصوير الذين يبحثون عن أفضل تجربة كاميرا احترافية على الهواتف الذكية.