موبايل هيكسر الدنيا.. مواصفات هاتف Xiaomi 15 Ultra وموعد إطلاقه

ظهر هاتف شاومي Xiaomi الجديد برقم الطراز 25010PN30G على منصة Geekbench AI للمعايير أمس، ويعتقد أنه النسخة العالمية من Xiaomi 15 Ultra، يتميز الهاتف بنظام Android 15 مثبتا مسبقا، تؤكد سرعات الساعة الخاصة بوحدة المعالجة المركزية في الجهاز التقارير السابقة التي تشير إلى أنه يعمل بشريحة Snapdragon 8 Elite.

وسيتميز هاتف شاومي المرتقبة بوحدة معالجة عصبية NPU، مشابهة لتلك الموجودة بسلسلة Galaxy S25، التي تدير العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بكل سلاسة، ومع ذلك، فإن الأداء الفعلي للذكاء الاصطناعي يعتمد جزئيا على قدرة NPU في الشريحة الجديدة، ولكنه يعتمد أيضا بشكل كبير على طريقة تنفيذ شاومي لهذه الميزات في جهازها.

ميزات الذكاء الاصطناعي المتوقعة في Xiaomi 15 Ultra



سيعمل الهاتف على واجهة شاومي Hyperos 2.0، التي تتضمن بالفعل بعض ميزات الذكاء الاصطناعي، تشمل هذه الميزات مساعد الكتابة الذي يساعد المستخدمين في صياغة الرسائل الإلكترونية والرسائل النصية، أداة الترجمة، وميزة مذكرة الذكاء الاصطناعي التي تسمح بتسجيل الملاحظات وتحويلها إلى نصوص استنادا إلى المعلومات التي يتم جمعها من الاجتماعات والمكالمات.

Xiaomi 15 Ultra

بالإضافة إلى ذلك، هناك ميزة ساعة شاشة القفل باستخدام الذكاء الاصطناعي، التي تقوم باستخدام مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدم وتحويلها إلى شاشة قفل ديناميكية. جميع هذه الميزات تُظهر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسن تجربة المستخدم بشكل ملحوظ.

ووفقا لاختبارات Geekbench السابقة، أظهر النموذج الأولي للهاتف نتائج واعدة: 3180 نقطة في اختبار الأحادي النواة و 10058 نقطة في اختبار متعدد النواة. هذه النتائج تضاهي الأداء العالي للأجهزة الرائدة الأخرى مثل Galaxy S25 Ultra و OnePlus 13 و Iqoo 13، التي تعتمد جميعها على نفس الشريحة.

مواصفات هاتف Xiaomi 15 Ultra

بالنسبة لأولئك المهتمين من المتوقع أن يتضمن Xiaomi 15 Ultra مستشعرًا رئيسيًا من Sony Lytia Lyt-900، بالإضافة إلى Samsung Isocell HP9 Periscope للتكبير طويل المدى، وعدسة 50 ميجابكسل Sony IMX858 للتكبير قصير المدى.

ومن المتوقع أن يظهر Xiaomi 15 Ultra مع شريحة Snapdragon 8 Elite، وبطارية 6000 مللي أمبير مع 90 واط سلكية و 50 واط الشحن اللاسلكي. وفقا لأحدث شائعات سيحصل الجهاز على شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.8 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز.

من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Xiaomi 15 Ultra، في الصين يوم 26 فبراير، يليه إصدار عالمي للهاتف في MWC Barcelona في مارس.