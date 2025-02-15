عمرو أديب: الرئيس الأمريكي يتبع مبادئ ميكافيلي في سياسته

قال الإعلامي عمرو أديب إن الرئيس الأمريكي يتبع مبادئ ميكافيلي بشكل واضح في سياسته، موضحًا أن العديد من المواقع الإخبارية تداولت هذا الرأي، بل إن بعضهم يعتقد أن ترامب هو من كتب "الأمير" وليس ميكافيلي.

الاحتلال الإسرائيلي: عدم الالتزام بالعهد

وتطرق أديب، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة “mbc مصر” إلى الوضع الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين ليس لديهم عهد، وأنهم قد ينقضون اتفاقاتهم في أي وقت.

وتوقع أن الاحتلال الإسرائيلي قد يبدأ في ضرب غزة مجددًا، لكن لا يعرفون مكان الضربات القادمة.

دعوة لتوحيد الجهود العربية في عملية الإعمار

وأضاف أديب أنه على الدول العربية أن تتعاون بشكل جاد من خلال "خلطة" سياسية واجتماعية، لتتم عملية إعادة إعمار غزة. وقال إن هذا الأمر ليس سهلاً بسبب التحديات التي تفرضها الظروف، وخاصة مع وجود أطراف تتورط في العنف.

التعامل مع الأزمات: ضرورة فتح قنوات الاتصال الفورية

وشدد أديب على ضرورة أن تفتح الدول العربية قنوات اتصال فورية مع بعضها البعض من أجل حل الأزمات بشكل سريع، دون انتظار، معتبرا أن الوقت ليس في صالح الجميع.