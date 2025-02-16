عادل حمودة يكشف أسرار الجناحين الغربي والشرقي في البيت الأبيض

قال الإعلامي عادل حمودة إن المكتب البيضاوي، حيث تُتخذ أهم قرارات الولايات المتحدة، يقع في الجناح الغربي من البيت الأبيض، إلى جانب قاعات الاجتماعات، ومكتب رئيس الأركان، والمكتب الشخصي للرئيس، بالإضافة إلى قاعة الإحاطة الصحفية التي تشهد المؤتمرات الإعلامية اليومية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجناح الشرقي، فيضم مكتب السيدة الأولى، ومساحات مخصصة للمناسبات الرسمية، إلى جانب حديقة الورود، التي كانت المكان المفضل للعديد من الرؤساء، مثل ليندون جونسون وريتشارد نيكسون، وتُستخدم الحديقة لإقامة المؤتمرات الصحفية والمناسبات الاحتفالية.

وأشار إلى أنه في المنطقة الرئيسية من البيت الأبيض، يقع مسكن عائلة الرئيس، حيث يعيش مع أسرته، كما تضم هذه المنطقة غرف الطعام الرسمية ومساحات لاستضافة حفلات الاستقبال والعشاء التي تحمل طابعًا رسميًا.

ولفت إلى أن المكتب العسكري يُعد من أهم مكاتب البيت الأبيض، إذ يتولى مسئولية الأمن الرئاسي، وإدارة الطائرات الرئاسية، وتأمين الاتصالات خلال الأزمات، ويشرف المكتب العسكري أيضًا على وكالة الاتصالات، التي تضمن للرئيس خطوط اتصال آمنة، وهواتف يصعب اختراقها، ومؤتمرات فيديو محمية من التجسس، مما يعزز أمن المعلومات الرئاسية في جميع الأوقات.