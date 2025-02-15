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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد هجوم الجماهير.. الكشف عن سر عدم حضور حسام غالي احتفالية الأهلي

حسام غالي
حسام غالي
القسم الرياضي

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن سر عدم حضور حسام غالي، لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة النادي، احتفالية الأمس، بتواجد كأس العالم للأندية 2025، واستاد القلعة الحمراء.

وكان حسام غالي، قد تلقى هجوم كبير من جماهير النادي الأهلي، بعد عدم حضوره، إذ وصف البعض وجود خلافات مع مجلس الإدارة.

وقال شلبي في تصريحات تليفزيونية: “كان عنده ارتباط مُفاجئ وتعذر حضوره، وكذلك محمد الدماطي كان متواجدًا في دبي”.

وعن أزمة التحكيم، أضاف: “لم نتلق ردًا رسميًا من اتحاد الكرة بشأن شكوى الحكام، ونأمل الرد وإيجاد حلول، طالبنا تعيين خبير أجنبي، وهذا الطلب لم يتم حتى الآن، ونحن على أمل أن يتم إصلاح المنظومة لكي تنتهي هذه الأخطاء”.

وعن الشخص الذي سيدير الأهلي، في غياب الخطيب، اختتم: “النادي مؤسسة تتعامل بأعلى درجات الحوكمة، مجلس الإدارة يضم كفاءات على أعلى مستوى، 11 عضوًا، كلنا على ثقة فيهم، كأعضاء جمعية عمومية وجماهير، وتم تكليف خالد مرتجي بمنصب نائب رئيس النادي”.

الخطيب حسام غالي سعد شلبي جماهير النادي الأهلي كأس العالم للأندية 2025 الأهلي

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