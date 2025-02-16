آبل تستعد لإطلاق iOS 18.4 Beta .. ميزات جديدة وتحسينات مرتقبة

تستعد أبل لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات الأسبوع المقبل، ولكن الغموض لا يزال يحيط بتفاصيلها.

تشير الشائعات إلى إمكانية الكشف عن iPhone SE جديد أو ربما تحديثات لخط Apple Vision Pro.

لكن المؤكد حتى الآن هو أن أبل ستطلق النسخة التجريبية من iOS 18.4، وفقًا لتقرير من الصحفي المتخصص مارك غورمان من Bloomberg.

من المتوقع أن يجلب التحديث مجموعة من الميزات الجديدة لمستخدمي الآيفون، بما في ذلك تحسينات على سيري، ودعم أفضل للذكاء الاصطناعي، وميزات للخصوصية، وتحديثات للخرائط والترجمة.

أبرز الميزات الجديدة في iOS 18.4 Beta

1. رموز تعبيرية جديدة (Emojis)

قد لا تكون هذه الميزة الأكثر ثورية، لكنها من أكثر الميزات استخدامًا بين المستخدمين. الإصدار الجديد سيضيف مجموعة إيموجي جديدة، منها، وجه متعب بانتفاخ تحت العينين، مجرفة، جذر نبات يشبه البنجر، بقعة حبر أرجوانية، شجرة جافة بدون أوراق

عادةً ما تتبع أبل إصدارات Unicode الجديدة في تحديثاتها، لذا من المتوقع إضافة المزيد من الإيموجي التي تمت الموافقة عليها حديثًا.

2. "Apple Intelligence" يطور سيري

سيري ستحصل على تحسينات ذكاء اصطناعي رئيسية ضمن مشروع Apple Intelligence، وفقًا لمارك غورمان. ومن المحتمل أن يكون التحديث متاحًا مع iOS 18.4 Beta.

تشمل الميزات المتوقعة:

فهم السياق الشخصي: سيتمكن سيري من استخدام بياناتك الشخصية للإجابة عن الأسئلة بطريقة أكثر تخصيصًا.

التفاعل مع التطبيقات: سيصبح المساعد الشخصي قادرًا على أداء المهام داخل التطبيقات وعبرها بشكل أكثر تطورًا.

تحسين فهم اللغة: سيصبح سيري أكثر طبيعية في التحدث والاستجابة للأوامر الصوتية.

الوعي بالشاشة: سيتمكن من التفاعل بناءً على ما تفعله حاليًا على هاتفك.

3. عودة ملخصات الأخبار الذكية

كان من المفترض أن توفر أبل ميزة ملخصات الأخبار الذكية، لكن تم إيقافها بسبب أخطاء في الذكاء الاصطناعي أدت إلى نشر معلومات خاطئة. يبدو أن الشركة ستعيد هذه الميزة بعد تحسينها لتكون أكثر دقة عند عرض الأخبار العاجلة والمحتوى الإعلامي.

4. تعيين تطبيقات الخرائط والترجمة الافتراضية

بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، أصبح لدى المستخدمين في الاتحاد الأوروبي خيار تعيين تطبيقات بديلة للخرائط والترجمة بدلاً من تطبيقات أبل الافتراضية. وعلى الرغم من أن القانون ينطبق فقط على أوروبا، فمن المحتمل أن يتم تعميم الميزة عالميًا في المستقبل.

5. تحديثات تطبيق المنزل (Home App)

التحديث الجديد قد يجلب دعمًا رسميًا للتحكم في مكانس الروبوت الذكية عبر تطبيق Home، وهي ميزة تم رصدها بالفعل في كود iOS 18.3 ولكن لم يتم تفعيلها. قد يتيح ذلك للمستخدمين التحكم في وظائف المكنسة الذكية ومراقبة حالتها باستخدام سيري.

متى يتم إصدار iOS 18.4 Beta؟

وفقًا للتسريبات، من المتوقع أن يبدأ طرح النسخة التجريبية الأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن يتم إصدار التحديث الرسمي في مارس أو أبريل 2025 بعد اختباره.

الخلاصة

يبدو أن تحديث iOS 18.4 Beta سيحمل تحسينات مهمة، خاصةً مع الذكاء الاصطناعي، وسيري، والتطبيقات الافتراضية، ودعم الأجهزة المنزلية الذكية.

سيكون المستخدمون في انتظار الإعلان الرسمي من أبل لمعرفة جميع التفاصيل والتحديثات القادمة.