قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سر اختفاء أحد ضحايا «سفاح المعمورة».. شقيقته تكشف تفاصيل صداقته وآخر مكالمة بينهما |فيديو
طرق الكشف على شركات السياحة المرخصة لتنفيذ «عُمرة رمضان» .. اعرف سعرها
مصر تقدم الرعاية الكاملة للمصابين الفلسطينيين
بشرى | موعد صرف معاشات شهر مارس 2025.. تفاصيل
آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم 16-2-2025
للنساء فوق الـ50.. 3 نصائح للحفاظ على لياقتك البدنية
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
مش ذبحة صدرية.. معلومات لا تعرفها عن مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
إسرائيل تتجه نحو الانسحاب من جنوب لبنان .. تفاصيل
رجل الأعمال حاول خداعنا وفشل.. الطبيب المعالج لـ«مرام أسامة» يكشف المستور في جريمة القاهرة الجديدة
حبس 3 متهمين واخلاء سبيل 6 آخرين بكفالة في مشاجرة مع وكلاء نيابة بالمحلة
جنوب سيناء تنتهي من تعبئة قافلة غذائية للفلسطينيين.. والشباب المتطوعون: «غزة في القلب»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سعد شلبي: مفاجآت عديدة بشأن استاد الأهلي.. و«الخطيب» استجاب أخيرًا لنصائح الأطباء

سعد شلبي: هناك مفاجآت عديدة منتظرة بشأن استاد الأهلي
سعد شلبي: هناك مفاجآت عديدة منتظرة بشأن استاد الأهلي
علا محمد

أكد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن جميع مسئولي النادي فخورين بالانتماء للمؤسسة العريقة التي تقدم صورة حضارية للدولة المصرية، والجميع كانوا سعداء بالحفل التاريخي بحضور وفد الاتحاد الدولي وكريستيان فييري أسطورة الكرة الإيطالية.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث عبر شاشة قناة النهار الفضائية: "الجميع كان منبهرًا بالنادي الأهلي، والقدرات الكبيرة التي يمتلكها، ومسئولو النادي فخورون بوجود الكابتن محمود الخطيب على رأس المنظومة الإدارية".

وأضاف: "كانت هناك حالة قلق شديدة بعد إعلان محمود الخطيب رئيس النادي عن سفره للخارج من أجل إجراء الفحوصات الطبية، وهو يحظى بحالة حب كبيرة من جمهور النادي، ونتمنى أن نكون عند حسن الظن ويستمر الأهلي في عطائه وتفوقه ويقدم تجارب مفيدة للكرة المصرية والإفريقية".

وواصل: "هناك لجان كثيرة في الأهلي تعمل على الأحداث المختلفة، وخالد مرتجي كان يترأس اللجنة التي جهزت لاستقبال نسخة كأس العالم للأندية، وكنا حريصين على الخروج بصورة مبهرة، وأن يخرج الحفل بتقدير من الاتحاد الدولي ومسئوليه، وكان لدينا رغبة في الاحتفال بكأس العالم بطريقة مختلفة".

وأكمل: "الكأس سافرت إلى تونس، وكنا نريد عمل شيء مميز، وقمنا بتشكيل عدة لجان لتنظيم فعاليات جيدة، بالتعاون مع تحالف القلعة الحمراء، من أجل دمج الحدثين، والإعلان عن إنشاء استاد النادي الأهلي، وإسعاد جماهير النادي".

وزاد: "كنا نركز في الحفل على الحضارة والتاريخ.. والرياضة كانت جزءًا من مكونات الحضارة المصرية القديمة، وأشكر كل مؤسسات الدولة على الدعم والمساندة، ودائمًا كنا حريصين على إقامة الاحتفالات في الأماكن التاريخية وكذلك قمنا بزيارة الأهرامات والمتحف المصري، ونشكر هيئة مطار القاهرة وغيرها من المؤسسات، وكل عمليات النقل والإقامة قامت بها شركات النادي الأهلي منها شركة الخدمات الرياضية وشركة المنشآت التي بذلت مجهودًا ضخمًا، وكذلك شركة كرة القدم".

وتابع: "جميع أعضاء مجلس الإدارة كانوا على قلب رجل واحد، والجميع نفذ الدور المطلوب منه، بالإضافة لعلاقات خالد مرتجي مع الفيفا تساعدنا في إنهاء العديد من الأمور بشكل سريع، وكانت هناك ملحمة كبيرة من كافة اللجان والمؤسسات للخروج بالحفل على أعلى مستوى وكذلك باستقبال وفد الفيفا، ويجب أن نشكر سمير عدلي الذي له باع طويل في العمل الإداري".

وأضاف: "لدينا رغبة في تنفيذ الجدول الزمني بإنشاء استاد الأهلي وأن تكون أول مباراة رسمية في 2029 على الاستاد، والكابتن الخطيب حريص على سرعة التنفيذ، وكان لديه إصرار في معرفة الجدول الزمني، بالإضافة للإعلان عن الحقوق التجارية في شهر أبريل القادم، وتلك المبيعات هي التي توفر السيولة المالية، وكل هذه الأمور منصوص عليها في العقود، التي أخذت 8 شهور من أجل حفظ جميع الحقوق للنادي".

وأوضح: "تم التعاقد مع شركات عالمية من أجل تنفيذ الاستاد، وبالتأكيد ستقام مباراة عالمية في افتتاح الملعب مثل ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو مانشستر يونايتد، ولدينا رؤية واضحة بإقامة تلك المواجهة التاريخية في 2029، وسوف يتم الاعلان عن الكثير من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.. جمهور الأهلي سيكون هو الفيصل في نجاح المشروع الكبير".

وتابع: "الكابتن محمود الخطيب كان موجودًا بالفعل في باريس في 2023 لكنه عاد إلى القاهرة خلال فترة مرض العامري فاروق، ووفقا للتحاليل الطبية والفحوصات التي خضع لها طالبه الأطباء بضرورة الابتعاد عن الضغوط العصبية والنفسية، والفترة الأخيرة رفض الابتعاد بسبب فترة الصفقات خلال شهر يناير الماضي، ورفض الراحة أيضا كما تواجد في دولة قطر خلال بطولة الانتركونتينتال".

وأكد: "جميع أعضاء مجلس الإدارة يرغبون دائما في تواجده مع الفريق وكذلك اللاعبين، كما تعرض لظرف صحي في الدوحة دخل على أثره المستشفى بسبب بعض المشاكل في الرئة، والجميع طالبه بضرورة أن يهتم بحالته الصحية، لكنه دائمًا كان يتحمل كل الضغوط من أجل النادي".

وأتم: "في النهاية، الكابتن الخطيب استجاب للنصائح العديدة، بضرورة الاستجابة للقرارات الطبية، وإن شاء الله سوف تكون الأمور إيجابية".

الخطيب محمود الخطيب سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة رسميًا

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة رسميًا

سفاح الإسكندرية

مكنتش ليلة حمراء .. سفاح الإسكندرية يعترف بجرائمه ويكشف الأسباب

محمود الخطيب

تحدث عنه شوبير وأقرّه مرتضى منصور.. تفاصيل مرض محمود الخطيب

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025

سقوط امطار

أمطار 48 ساعة | بيان مهم من الأرصاد

حالة الطقس

سقوط أمطار .. إعلان رسمي من الأرصاد

صورة من داخل العقار

الفيزا كشف هوية الضحية.. تفاصيل جديدة في قضية سفــ.اح المعمورة

سمير فرج

سمير فرج: الرئيس السيسي رفض عرضا أمريكيا بتولي مصر إدارة غزة مقابل 3 مليارات دولار

ترشيحاتنا

شروط دخول سيارات المصريين بالخارج المستوردة بدون رسوم جمركية

شروط دخول السيارات المستوردة للمصريين بالخارج بدون رسوم جمركية

جانب من الفاعليات

ندوة بكلية العلاج الطبيعي في القاهرة حول مخاطر الإنترنت والـ Dark Web

تفقد بعض الحالات المحتجزة

الصحة تطلع الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي على الخدمات المقدمة للفلسطنيين بمستشفى العريش

بالصور

مش ذبحة صدرية.. معلومات لا تعرفها عن مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمود الخطيب

هانى رمزي يحتفل بخطوبة نجله على فتاة من خارج الوسط الفنى .. صور

هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله
هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله
هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله

فوائد لا تحصى لمرضى السكري عند تناول الجزر .. تعرف عليها

فوائد تناول الجزر لمرضى السكري
فوائد تناول الجزر لمرضى السكري
فوائد تناول الجزر لمرضى السكري

دماء ورموز غريبة.. البوستر الرسمي لـ جمال سليمان في مسلسل أهل الخطايا رمضان 2025

جمال سليمان
جمال سليمان
جمال سليمان

فيديو

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

مفاجأة غير محسوبة | إبرام نشأت يكشف حقيقة المشاهد الفاضحة في أوراق التاروت ..فيديو

وصية إنجي مراد

وصية موجعة.. شقيق إنجي مراد يكشف عن وصيتها الأخيرة قبل رحيلها

سالي عبدالسلام

"ابقوا شيلوا رموشي".. الإعلامية سالي عبد السلام تكشف عن وصيتها

مى عمر

رمضان 2025 .. فوقنا خلاص | الأغنية الدعائية لمسلسل إش إش تتخطى المليون مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد