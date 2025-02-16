أخبار الدقهلية| حملة قومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي.. إصابة 6 أشخاص في حادث بطريق جمصة

شهدت محافظة الدقهلية خلال الساعات الماضية أحداثًا مختلفة ومتنوعة وقام «موقع صدى البلد» بنشرها..

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته لأعمال الحملة القومية، للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام، التي تقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، وأوضح أنه منذ انطلاق الحملة يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الماضي، بلغ ما تم تحصينه خلال هذه الفترة 91 ألفاً و 215 رأس أبقار وأغنام وتستمر الحملة لمدة شهر من تاريخ انطلاقها .

أصيب 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص، وسيارة أخرى " تمنايه" بجمصة بمحافظة الدقهلية.. ولقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة جمصة، بوقوع حادث تصادم ميكروباص في تمنايه وإصابة 6 أشخاص امام المنطقة الصناعية بجمصة..

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أمس، الحملة المشتركة بين إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"، بالتنسيق مع مركز ومدينة المطرية، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والمخالفات المرورية بطريق الحزام الآمن المطرية بورسعيد.

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، الحملة المشتركة بين إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"، بالتنسيق مع مركز ومدينة المطرية، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والمخالفات المرورية بطريق الحزام الآمن المطرية بورسعيد.