جامعة عين شمس تنظم «مهرجان العطاء» لدعم المجتمع وتنمية البيئة.. اليوم

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة "مهرجان العطاء"، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري في الحرم الرئيسي للجامعة.. وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

يأتي المهرجان ضمن جهود الجامعة لتعزيز دورها المجتمعي، حيث يضم فعاليات متنوعة تشمل وحدات للكشف المبكر عن الأورام والأمراض المزمنة، بالتعاون مع فريق من وزارة الصحة والسكان. كما يتضمن المهرجان أنشطة ثقافية وترفيهية تُقام بالتعاون مع وزارة الثقافة، بالإضافة إلى حملة للتبرع بالدم، تهدف إلى نشر التوعية بأهمية التبرع المنتظم، والتي يقدمها فريق من جمعية "شريان العطاء".

يُشرف على المهرجان الأستاذ الدكتور محسن الألفي، رئيس جمعية شريان العطاء، واللواء حسام الشربيني، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يُعد "مهرجان العطاء" فرصة لتعزيز الوعي الصحي والثقافي، ودعم قضايا المجتمع، بما يعكس التزام جامعة عين شمس بدورها الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.