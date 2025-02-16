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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل تجديد عقد محمد الشناوي مع الأهلي بقيمة 150 مليون جنيه

محمد الشناوى
محمد الشناوى
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد فاروق عن آخر مستجدات تجديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد النادي الأهلي، خلال برنامجه “البريمو” على قناة “TeN”، حيث أكد أن مسؤولي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أنهوا ملف التجديد بنجاح خلال الساعات الماضية.

وأوضح فاروق أن الخطيب حرص على الاجتماع مع الشناوي لحسم كافة تفاصيل العقد الجديد، الذي يمتد لثلاثة مواسم قادمة، مقابل 150 مليون جنيه، بواقع 50 مليون جنيه عن كل موسم. كما يتضمن العقد حوافز إضافية تشمل مكافآت مالية في حال تحقيق بطولات مثل الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا، إلى جانب المشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن النادي الأهلي سيتحمل 90 مليون جنيه من قيمة العقد الجديد، بينما سيتم توفير 60 مليون جنيه من خلال عقود الرعاية والإعلانات، بالإضافة إلى مكافآت الفوز بالبطولات.

ويعد الشناوي أحد الركائز الأساسية في صفوف الأهلي ومنتخب مصر، حيث قدم أداءً مميزًا خلال السنوات الماضية، وأسهم في تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية. ويأتي قرار التجديد معه في إطار حرص الإدارة على الحفاظ على استقرار الفريق، خاصة في ظل المنافسة القوية محليًا وإفريقيًا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل العقد الجديد خلال الأيام المقبلة، وسط ترحيب جماهيري كبير، نظرًا للدور البارز الذي يلعبه الشناوي مع الفريق الأحمر.


 


 

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