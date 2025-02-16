أمير هشام: إيهاب أمين يقترب من تجديد عقده مع سلة الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إيهاب أمين لاعب فريق كرة السلة بالنادي الأهلي اقترب من تجديد عقده مع القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات مكثفة من جانب خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث عبر شاشة قناة النهار الفضائية: "الأهلي يسعى بقوة من أجل تجديد عقد إيهاب أمين، وهناك مفاوضات قوية يقودها العوضي حاليًا لحسم الملف".

وأضاف: "سبق وتحدثنا عن سير المفاوضات بشأن مطالب إيهاب أمين وشقيقه، والبعض غضب من المعلومة، لكننا لا نذكر سوى الحقائق".

وأتم: "حال تجديد عقد إيهاب أمين مع الأهلي سيكون نجاحاً كبيراً لإدارة النشاط الرياضي بقيادة خالد العوضي".