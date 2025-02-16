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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

5 ملايين و400 ألف جنيه فى منزله.. أحمد أبو زيد من يوتيوبر شهير إلى متهم |تفاصيل

اليوتيوبر الشهير أحمد أبو زيد
اليوتيوبر الشهير أحمد أبو زيد
كتب محمد عبدالله :

مازال القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد محل حديث رواد مواقع التوصل الإجتماعي.. حيث تستكمل محكمة طنطا الاقتصادية  اليوم الأحد محاكمة اليوتيوبر الشهير أحمد أبو زيد، فى قضية الاتجار في النقد الأجنبي. وفى تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة. 

 حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وضُبط بحوزته على أكثر من 163 ألف دولار ما يعادل 5 ملايين جنيه و400 الف وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.

 النيابة العامة  أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات أجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وقال دفاع اليوتيوبر إن موكله حصل على هذا المبلغ كعوائد من عدد المشاهدات الذي يقدّر بعشرات الملايين عبر قناته التي تقدم محتوى تعليميًا هادفًا، إذ إن أرقام المتابعين تؤمن لصاحب أي قناة يمتلك هذا العدد مبلغًا شهريًا لا يقل عن 8 آلاف دولار وقد يصل إلى 30 ألف دولار موضحًا أن أحمد أبو زيد لا يمتلك حسابات بنكية بالدولار وبالتالي يتلقى الأموال شهريًا من خلال شركات تحويل الأموال مثل "ويسترن يونيون" أو بنوك أجنبية، ومن ثم فهو يصرف قيمة التحويلات شهرًا بشهر ويحتفظ بها بمنزله.

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