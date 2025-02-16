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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بتخفيضات 30%.. خريطة معارض أهلا رمضان 2025 بجميع المحافظات

بتخفيضات 30%.. خريطة معارض أهلا رمضان 2025 بجميع المحافظات
بتخفيضات 30%.. خريطة معارض أهلا رمضان 2025 بجميع المحافظات
ولاء خنيزي

أيام قليلة تفصلنا عن شهر الصوم والفرحة الذي ينتظره ملايين المسلمين حول العالم لتنفيذ أحد أركان الإسلام الخمسة والاستمتاع بشعائره الدينية والاجتماعية المختلفة وهو شهر رمضان 2025.

مع اقتراب موعد شهر رمضان 2025، تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى توفير كافة السلع الغذائية التي يحتاج إليها المواطن في هذا الشهر الفضيل كاللحوم والبقوليات والياميش وغيرهم بأسعار مخفضة، وذلك من خلال معارض أهلا رمضان التي تجوب المحافظات المختلفة لتقديم المنتجات بتخفيضات تصل إلى 30%.

خريطة معارض أهلا رمضان 2025 بالمحافظات

معارض أهلا رمضان 2025 في القاهرة

  • مدينة نصر: تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لافتتاح المعرض الرئيسي لأهلا رمضان 2025 في مدينة نصر اليوم الأحد وذلك بأرض المعارض وتحديدًا في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
  • مدينة نصر: سيتي ستارز.
  • مدينة نصر: كايرو فيستيفال سيتي.
  • شبرا: 58 شارع جسر البحر.
  • دار السلام: 66 شارع الفيوم.
  • حلوان – المعصرة: شارع سلاح المهندسين.

معارض أهلا رمضان 2025 في الجيزة

  • 6 أكتوبر والشيخ زايد: مول العرب.
  • الشيخ زايد: بدر الدين.
  • إمبابة: شارع المطار.
  • البدرشين: شارع عمرو بن العاص.

معارض أهلا رمضان 2025  في الإسكندرية

  • ميدان كارفور.
  • المنشية.
  • العطارينز
  • الأزاريطة.
  • الجمارك.

معارض أهلا رمضان 2025 في القليوبية

  • بنها: ميدان المؤسسة أمام موقف السيارات الجديد.
  • شبرا الخيمة: شارع 15 مايو.
  • الخانكة.
  • القناطر الخيرية.
  • قليوب.

معارض أهلا رمضان 2025 في المنوفية

  • شبين الكوم: ميدان سيدي خميس.
  • سيارات متنقلة في منوف والشهداء.

معارض أهلا رمضان 2025 في الدقهلية

  • أجا.
  • السنبلاوين.
  • بلقاس.
  • شربين.
  • ميت غمر.
  • دكرنس.
  • المنصورة: المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

معارض أهلا رمضان 2025 في البحيرة

  • دمنهور.
  • القناياتز
  • ديرب نجم.
  • أبو حماد.
  • الحسينية.

معارض أهلا رمضان 2025 في دمياط

  • ميدان الساعة.

معارض أهلا رمضان 2025 في بورسعيد

  • حي المناخ.

معارض أهلا رمضان 2025 في الإسماعيلية

  • شباب الشيخ زايد.
  • المنتزه.
  • مديرية التربية والتعليم.

معارض أهلا رمضان 2025 في مرسى مطروح

  • سيوة.
  • السلوم.
  • النجيلة.
  • العلمين.
  • الضبعة.
  • سيدي براني.

معارض أهلا رمضان 2025 في البحر الأحمر

  • ميدان عبدالمنعم رياض.
  • السقالة.
  • شارع طريق النصر.

معارض أهلا رمضان 2025 في الفيوم

  • أبشواي.
  • بندر الفيوم.
  • إطسا.
  • يوسف الصديق.

معارض أهلا رمضان 2025 في أسيوط 

  • أبو تيج
  • ديروط،
  • سيارات متنقلة لتغطية المناطق الأخرى.

معارض أهلا رمضان 2025 في سوهاج

  • ميدان العارف بالله
  • المنشأة
  • البلينا
  • دار السلام.

معارض أهلا رمضان 2025 في الوادي الجديد

  • حي البساتين بالخارجة
  • سيارات متنقلة في الداخلة
  • بلاط
  • الفرافرة
  • باريس.

معارض أهلا رمضان 2025 في قنا

  • نزل الشباب
  • معارض فرعية في نجع حمادي
  • دشنا
  • فرشوط.

معارض أهلا رمضان 2025 في الأقصر 

  • المدينة 
  • إسنا 
  • أرمنت 
  • البياضية.

معارض أهلا رمضان 2025 في أسوان

  • أسوان
  • دراو
  • كوم أمبو
  • النوبة.

معارض أهلا رمضان 2025 في سيناء

  • شمال سيناء (ميدان المالح بالعريش).
  • جنوب سيناء (الطور وشرم الشيخ).

معارض أهلا رمضان 2025 في الغربية

  • طنطا: شارع الجلاء.

معارض أهلا رمضان 2025 في كفر الشيخ

  • مدينة كفر الشيخ.

الجدير بالذكر أن معارض أهلا رمضان 2025 في المحافظات المختلفة تستمر في تقديم الخصومات والعروض الخاصة بها طوال شهر رمضان من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية ومن أشهر المنتجات التي توفرها هذه المعارض هي الدواجن واللحوم والأرز والسكر ومنتجات الألبان والزيوت والمعلبات وغيرهم.

رمضان أهلا رمضان معارض أهلا رمضان معارض أهلا رمضان 2025 خريطة معارض أهلا رمضان 2025

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