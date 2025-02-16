بتخفيضات 30%.. خريطة معارض أهلا رمضان 2025 بجميع المحافظات

أيام قليلة تفصلنا عن شهر الصوم والفرحة الذي ينتظره ملايين المسلمين حول العالم لتنفيذ أحد أركان الإسلام الخمسة والاستمتاع بشعائره الدينية والاجتماعية المختلفة وهو شهر رمضان 2025.

مع اقتراب موعد شهر رمضان 2025، تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى توفير كافة السلع الغذائية التي يحتاج إليها المواطن في هذا الشهر الفضيل كاللحوم والبقوليات والياميش وغيرهم بأسعار مخفضة، وذلك من خلال معارض أهلا رمضان التي تجوب المحافظات المختلفة لتقديم المنتجات بتخفيضات تصل إلى 30%.

خريطة معارض أهلا رمضان 2025 بالمحافظات

معارض أهلا رمضان 2025 في القاهرة

مدينة نصر: تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لافتتاح المعرض الرئيسي لأهلا رمضان 2025 في مدينة نصر اليوم الأحد وذلك بأرض المعارض وتحديدًا في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

مدينة نصر: سيتي ستارز.

مدينة نصر: كايرو فيستيفال سيتي.

شبرا: 58 شارع جسر البحر.

دار السلام: 66 شارع الفيوم.

حلوان – المعصرة: شارع سلاح المهندسين.

معارض أهلا رمضان 2025 في الجيزة

6 أكتوبر والشيخ زايد: مول العرب.

الشيخ زايد: بدر الدين.

إمبابة: شارع المطار.

البدرشين: شارع عمرو بن العاص.

معارض أهلا رمضان 2025 في الإسكندرية

ميدان كارفور.

المنشية.

العطارينز

الأزاريطة.

الجمارك.

معارض أهلا رمضان 2025 في القليوبية

بنها: ميدان المؤسسة أمام موقف السيارات الجديد.

شبرا الخيمة: شارع 15 مايو.

الخانكة.

القناطر الخيرية.

قليوب.

معارض أهلا رمضان 2025 في المنوفية

شبين الكوم: ميدان سيدي خميس.

سيارات متنقلة في منوف والشهداء.

معارض أهلا رمضان 2025 في الدقهلية

أجا.

السنبلاوين.

بلقاس.

شربين.

ميت غمر.

دكرنس.

المنصورة: المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

معارض أهلا رمضان 2025 في البحيرة

دمنهور.

القناياتز

ديرب نجم.

أبو حماد.

الحسينية.

معارض أهلا رمضان 2025 في دمياط

ميدان الساعة.

معارض أهلا رمضان 2025 في بورسعيد

حي المناخ.

معارض أهلا رمضان 2025 في الإسماعيلية

شباب الشيخ زايد.

المنتزه.

مديرية التربية والتعليم.

معارض أهلا رمضان 2025 في مرسى مطروح

سيوة.

السلوم.

النجيلة.

العلمين.

الضبعة.

سيدي براني.

معارض أهلا رمضان 2025 في البحر الأحمر

ميدان عبدالمنعم رياض.

السقالة.

شارع طريق النصر.

معارض أهلا رمضان 2025 في الفيوم

أبشواي.

بندر الفيوم.

إطسا.

يوسف الصديق.

معارض أهلا رمضان 2025 في أسيوط

أبو تيج

ديروط،

سيارات متنقلة لتغطية المناطق الأخرى.

معارض أهلا رمضان 2025 في سوهاج

ميدان العارف بالله

المنشأة

البلينا

دار السلام.

معارض أهلا رمضان 2025 في الوادي الجديد

حي البساتين بالخارجة

سيارات متنقلة في الداخلة

بلاط

الفرافرة

باريس.

معارض أهلا رمضان 2025 في قنا

نزل الشباب

معارض فرعية في نجع حمادي

دشنا

فرشوط.

معارض أهلا رمضان 2025 في الأقصر

المدينة

إسنا

أرمنت

البياضية.

معارض أهلا رمضان 2025 في أسوان

أسوان

دراو

كوم أمبو

النوبة.

معارض أهلا رمضان 2025 في سيناء

شمال سيناء (ميدان المالح بالعريش).

جنوب سيناء (الطور وشرم الشيخ).

معارض أهلا رمضان 2025 في الغربية

طنطا: شارع الجلاء.

معارض أهلا رمضان 2025 في كفر الشيخ

مدينة كفر الشيخ.

الجدير بالذكر أن معارض أهلا رمضان 2025 في المحافظات المختلفة تستمر في تقديم الخصومات والعروض الخاصة بها طوال شهر رمضان من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية ومن أشهر المنتجات التي توفرها هذه المعارض هي الدواجن واللحوم والأرز والسكر ومنتجات الألبان والزيوت والمعلبات وغيرهم.