تفاصيل دعم التحالف الوطني لأشقاء غزة

كشف الكاتب الصحفي عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أنه سوف تتحرك مساء اليوم شاحنات القافلة العاشرة «مسافة السكة» لدعم أهالي غزة.

وقال إن التحالف الوطني وكل مكونات الدولة المصرية ينفذوا استراتيجية وطنية قومية وهي استكمال جهود الدولة لدعم الأشقاء في غزة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا يأتي بالتوازي مع الدور العظيم للقيادة المصرية والدولة المصرية على الشق السياسي والدبلوماسي وتنفيذ ثوابت الدولة المصرية في دعم الأشقاء ورفض التهجير واستكمال بروتوكول العمل الإنساني.



