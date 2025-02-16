وزارة العمل: إطلاق مبادرة لحصر أعداد عمال التراحيل

قالت الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أن العمالة غير المنتظمة هي كل الأعمال بطبيعتها لا تتطلب الاستمرار في أداء مهامها وربما عمل مؤقت ينتهي بإنجازه.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن العمالة غير المنتظمة توجد في قطاع المقاولات، الزراعة، المحاجر، والصيد لأن العمل فيها موسمي.



وتابع أنه تم إطلاق مبادرة في الفترة الأخيرة لحصر أعداد عمال التراحيل، وتم استهداف مديرية القاهرة بصفتها أكثر من تحتوي هذه الفئة، وتم حصرهم من الميادين.



وأوضحت أنه من يسجل في قاعدة البيانات هي العمالة غير المنتظمة في القطاع الرسمي مثل المقاولات، إلى جانب هناك مبادرات أخرى لحصر العاملين في مواقع العمل.