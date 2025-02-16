زيزو يقود هجوم الزمالك المتوقع لمواجهة بتروجيت في الدوري

يواجه نادي الزمالك، منافسه بتروجيت اليوم على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد بتروجيت



وتقام مباراة الزمالك ضد بتروجيت اليوم في تمام الساعة الرابعة عصر وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بتروجيت



حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر - محمود الونش - حسام عبد المجيد - محمود بنتايج

الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد السيد - عبد الله السعيد

الهجوم: أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيري - حسام أشرف.

أول مباراة لـ جوزيه بيسيرو مع الزمالك



البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري كريستيان جروس في تغيير مفاجئ داخل القلعة البيضاء.



ويسعى الفريق لتحقيق الفوز، خاصة أنه يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، كما يعد اللقاء بروفة أخيرة قبل مواجهة القمة أمام الأهلي.

غيابات الزمالك أمام بتروجيت:



ويعاني الزمالك من عدة غيابات مؤثرة، حيث يغيب كل من الحارس محمد عواد، محمد شحاتة، ومصطفى شلبي بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى محمود جهاد وناصر ماهر اللذين تعرضا للطرد.

ورغم ذلك، يعتمد الفريق على نجومه أحمد سيد "زيزو" وسيف الدين الجزيري في الهجوم، مع احتمالية عودة عبد الله السعيد لقيادة خط الوسط بجانب الصاعد محمد السيد ونبيل عماد "دونجا".

على الجانب الآخر، يسعى بتروجت بقيادة مدربه سيد عيد لاستعادة توازنه بعد خسارته في آخر مباراتين.

ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 17 نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الزمالك لمواصلة المنافسة على القمة، بينما يبحث بتروجت عن استعادة نغمة الانتصارات.