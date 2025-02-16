الغربية .. افتتاح 11 منفذا لمعارض "أهلاً رمضان"

أعلن محافظ الغربية أشرف الجندي، افتتاح 11 منفذًا لمعارض "أهلاً رمضان" في مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة الماضية لضمان وصول السلع المدعمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مؤكدًا أن المعارض توفر كافة السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم، الدواجن، الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، البقوليات، الخضروات، والفاكهة، بأسعار تقل عن السوق.



جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم معرض "أهلاً رمضان" بحي ثانِ المحلة الكبرى، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ،مشيرا إلى أن المحافظة تسعى لتوفير جميع السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.



وتفقد المحافظ أجنحة البيع كما استمع إلى آراء المواطنين حول جودة السلع والأسعار، حيث أعرب العديد منهم عن ارتياحهم لتوافر المنتجات بتخفيضات كبيرة مقارنة بالسوق الحر.



كما وجه المحافظ مسؤولي التموين والغرف التجارية بضرورة ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار على مدار فترة عمل المعرض، مشددًا على عدم السماح بأي تلاعب أو استغلال للمواطنين.



أوضح المحافظ أن الدولة تعمل على توفير كل السلع بأسعار عادلة، ولن نسمح بأي نقص في السلع الأساسية أو تلاعب بالأسعار، والدولة ملتزمة بدعم المواطن، ونحن نتابع تنفيذ ذلك ميدانيًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وشدد على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومنع أي تجاوزات، موجهًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في تنظيم هذه المبادرات التي تخدم المواطن وتوفر له احتياجاته بأسعار مناسبة.